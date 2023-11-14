Скончался советский актер и режиссер Михаил Тимофти, об этом сообщает aif.ru.

На 76-м году жизни в Молдавии умер советский режиссер, актер, музыкант Михаил Тимофти. О смерти сообщил его сын Евгений. Причина смерти не раскрывается. Его похоронили 13 ноября на Кладбище Святого Лазаря в Кишиневе.

Михаил Тимофти родился 19 сентября 1948 года в Кишиневе. В 1965-м он поступил в Народный театр «Контемпоранул», где первый раз вышел на сцену в главной роли. С 1971 по 1981 год Тимофти работал на киностудии «Молдова-фильм» кинорежиссером и актером. За это время он успел снять около 40 документальных картин.

Самой знаменитой актерской работой Тимофти стала роль проводника Василия в картине Эмиля Лотяну «Лаутары». Последние годы актер занимался постановкой опер и мюзиклов.

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