Стала известна причина смерти клавишника группы «Руки Вверх!»

Появилась информация о причине смерти клавишника поп-группы «Руки Вверх» Владимира Капырина. Оказалось, что музыкант упал.

Как сообщает ИА Регнум, на теле Капырина было обнаружено специфическое повреждение — рана головы.

Криминалисты не выявили признаков насильственной. Полиция считает, что Капырин потерял сознание, после чего ударился головой при падении.

Напомним, что отец приехал в гости к сыну и нашел Владимира Капырина без признаков жизни в собственной квартире. По словам отца, 36-летний музыкант страдал от алкогольной зависимости.

Ранее мы писали, что лидер группы «Панки по пьянке» Андрей Серебренников умер от сердечного приступа, отдыхая на пляже.