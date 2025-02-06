«Среди всей этой беготни накапливается стресс»: Садальский предположил, что стало причиной смерти Шатунова

Певец Юрий Шатунов скоропостижно скончался в возрасте 48 лет. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Актер Станислав Садальский в одном из своих последних постов порассуждал на эту тему, и рассказал, что могло привести к трагичному исходу по его мнению.

Артист опубликовал в Сети интервью кардиолога-реаниматолога. В нем специалист указал на причины возникновения инсульта и инфаркта в довольно раннем возрасте. По его словам, Шатунов тщательно следил за здоровьем, но при этом много курил.

Садальский, в свою очередь, намекнул, что причина смерти певца кроется в длительном стрессе. За годы противостояния с Андреем Разиным и прочей беготни исполнитель мог потерять драгоценное здоровье.

«Учеба, друзья, отношения… защита от ненавистных (типа Андрея Разина), среди всей этой беготни накапливается стресс! Избавляйтесь от стресса», — написал Садальский.

Ранее жена Петра Чеботарева назвала причину смерти актера. По ее словам, у супруга возникли осложнения после третьего инсульта.