Спустя пять лет только белый крест: сын актрисы Ирины Цывиной собрал деньги на памятник, но на могиле ничего нет

На могиле актрисы Ирины Цывиной на Троекуровском кладбище за пять лет после ее смерти так и не установили памятник. На месте погребения заметили крест с портретом, грязь и мусор.

На это обратили внимание корреспонденты программы «МАЛАХОВ», которые посетили могилу Цывиной вместе с ее последним возлюбленным Денисом Сердюковым.

Крест недавно выкрасили в белый цвет, а цветы завяли. За могилой иногда ухаживают поклонники.

«Памятника у тебя до сих пор нет. А я ведь помню, что ты хотела бы камень белого цвета», - сказал Сердюков.

Памятник можно устанавливать с согласия владельца могилы. Наследниками Цывиной были дети: сын и дочь, последняя живет за границей. Утверждается, будто сын собирал деньги на памятник – было 65 тыс. рублей – однако памятника так и нет. Дочь Цывиной готова сделать его, но приехать в Россию у нее пока не получается.

Ранее сообщалось, что могила народного артиста Николая Сличенко на Троекуровском кладбище оказалась заброшена. Вдова умерла через два месяца после него, а наследство поделили родственники – они так и не установили монумент.