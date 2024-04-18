Могила актера Николая Сличенко на Троекуровском кладбище оказалась заброшена

После смерти народного артиста Николая Сличенко, которого при жизни называли «главным цыганом Советского Союза», прошло уже три года. Знаменитого актера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, однако его могила оказалась заброшена.

Через два месяца после смерти Сличенко скончалась и его жена Тамилла Агамирова. Многомиллионное наследство актера разделили между собой родственники, но никто из них так и не установил памятник на его могиле.

Как заявила первая жена звезды фильма «Свадьба в Малиновке» Сетара Сличенко в шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1», сейчас на могиле установлен деревянный крест, который давно облупился. Вокруг стоят старые венки, оставшиеся после похорон.

Женщина предположила, что наследники не посещали могилу знаменитого родственника несколько лет.

«Очень все бедно, не солидно. У цыган заведено все делать красиво, живут они богато и хоронят богато. Я знаю, что сын Сличенко уехал в Турцию, дочка непонятно, почему так относится», - сказала Сетара.

Она также подчеркнула, что театр, в котором служил актер, также не проявил никакой инициативы.

«Нужен памятник, чтобы люди шли и видели: это тот самый Николай Сличенко, который покорил всю страну», — заключила женщина.

Ранее сообщалось, что актер Михай Волонтир, сыгравший главную роль Будулая в культовом фильме «Цыган», 9 марта мог отпраздновать 90-летие. Последние годы он прожил в одиночестве, а после смерти его могила оказалась заброшена.