Спустя 30 лет была раскрыта причина смерти лидера Nirvana Курта Кобейна: опубликован отчет о вскрытии

Спустя 30 лет стала известна официальная причина смерти лидера Nirvana Курта Кобейна. Был опубликован отчет о вскрытии, в котором указано, что музыкант покончил с собой. Отметим, что именно об этом все это время ходили слухи. Подробности сообщает TMZ.

Частный детектив, занимавшийся расследованием кончины артиста, рассекретил документ, в котором была указана причина смерти. Ранее эти данные не распространялись из-за законов штата Вашингтон. Отметим, что также удалось узнать - Курт перед смертью принимал наркотики. На вскрытие обнаружили целую смесь разных веществ.

Официальные лица пока отказываются комментировать обнародованный отчет.

Напомним, что музыкант скончался в возрасте 27-ми лет. 8 апреля 1994 года его тело обнаружил электрик, после чего сообщил об это полиции. Поклонники догадывались, что артист мог покончить с собой, так как перед смертью он оставил предсмертную записку, в которой просил не винить его жену. При этом многие узнали почерк супруги Кобейна Кортни Лав. Ходили теории, что именно она спланировала убийство мужа.

Ранее была названа причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Александра Саюталина.