Спортивный комментатор Гришин умер в 47 лет после несчастного случая в дождь

5 августа стало известно о смерти спортивного комментатора Александра Гришина. Ему было 47 лет.

О смерти сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказала жена Гришина, причиной смерти стал несчастный случай, который произошел на железной дороге в сильный дождь. Другие подробности супруга комментатора не привела.

Гришин известен по работе на турнирах по фигурному катанию. Комментировал пять Олимпийских игр, чемпионаты мира и Европы, а также другие соревнования.

Ранее сообщалось о смерти худрука «Электротеатра Станиславский» Бориса Юхананова. Говорилось, что последние годы у него были проблемы с сердцем. В июне 67-летнего Юхананова доставили в больницу из-за нарушения сердечного ритма. Оправиться после болезни он не смог.