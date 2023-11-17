Специально отращивал бороду, которую никогда не носил: готовится к показу последний фильм Гришечкина

23 ноября в широкий прокат выйдет фильм «Настоящий Дед Мороз», ставший последним полнометражным кино, в котором снялся актер Вячеслав Гришечкин. Для съемок ему пришлось отращивать непривычную для себя бороду.

Подробности сообщает сайт Kp.ru.

В фильме Гришечкин исполнил главную роль – сыграл сына Деда Мороза Санту. С ним в картине снялась телеведущая Оксана Федорова.

«Настоящий Дед Мороз» стал последним полнометражным фильмом, в котором успел сняться Слава… Специально для этих съемок он отращивал бороду, которую в обычной жизни никогда не носил», - сообщил изданию бывший директор.

По его информации, летом Гришечкин также снялся в двух сериалах, но выйдут ли они, неизвестно.

Ранее актер говорил, что ему очень нравится эта картина, которая поднимает злободневные темы. Свою роль в фильме он считал не менее значимой, чем другие.

Напомним, актера не стало 15 сентября. Причиной смерти знаменитости назвали проблемы с сердцем. Тело Гришечкина кремировали и два месяца не могли захоронить. В затягивании похорон обвинили дочь актера Ольгу. Недавно урну с прахом поместили в колумбарий Новодевичьего кладбища. Актер на пять лет пережил супругу, которая скончалась от онкологии.