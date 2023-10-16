Не отдает прах: дочь Вячеслава Гришечкина обвинили в затягивании похорон отца

16 сентября на 62-м году жизни скончался из-за остановки сердца российский актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин. С даты его смерти прошел уже месяц, но прах артиста до сих пор не захоронен. Экс-возлюбленная и директор Гришечкина начали подозревать, что его дочь пытается отодвинуть дату похорон, чтобы заработать на памяти отца.

В эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия-1» бывшая возлюбленная актера Диана Бичакова заявила, его что дочь Ольга не отдает не прах отца.

Ее слова подтвердил и директор актера Максим Миллер. Он поражен, как дочь Ольга относится к своему умершему отцу.

«Прах находится у дочки Ольги. Она может взять его и развеять всем назло, и больше мы никогда и нигде не простимся с ним. 24-го будет 40 дней, как нет Вячеслава», — сказал он.

Дочь Гришечкина является единственной наследницей актера. Супруга Гришечкина умерла в 2017 году из-за онкологического заболевания. Пара прожила вместе 25 лет.

Напомним, дочь Вячеслава Гришечкина забрала его собаку Беню после смерти актера. Поклонники переживали за судьбу питомца знаменитости, который оставался один в квартире. Беня появился у Гришечкина через год после того, как умерла его жена. Актер сильно полюбил собаку, которую забрал из приюта, куда его привезла дочь Ольга.