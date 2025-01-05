«Спасти было невозможно»: известны страшные обстоятельства гибели военкора Мартемьянова

4 января внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб во время атаки дрона. Обстоятельства его смерти рассказала журналистка Белла Либерман, которая находилась в атакованном дроном ВСУ автомобиле.

Белла рассказала, что ехала в машине с коллегами, а Александр Мартемьянов на своей Mazda следовал за ними. Журналисты выезжали из Горловки, куда отвезли гуманитарную помощь храму, в ДНР. Когда журналисты ехали в Донецк, их внезапно атаковал дрон.

«Ярко желтое пятно. Громкий звук. Мне показалось, что я ослепла. Или умерла. Я успел крикнуть Свету, сидевшую сбоку от меня — дверь!», — написала Либерман в своем Telegram-канале.

Машина не остановилась, сначала из нее выпала Светлана, а после Белла. Женщины не могли разглядеть коллег-мужчин из-за густого дыма. Затем они увидели друг друга, но в компании не хватало Александра. Мужчина находился в горящей машине и погиб практически на месте.

«Спасти было невозможно», — написала журналистка, выразившая соболезнования в своем блоге.

Александру Мартемьянову было 34 года. Он работал в «Известиях» последние 10 лет. На протяжении 11 лет фиксировал преступления украинской стороны, такие как обстрелы жилых районов ДНР.

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