«Спасите меня»: друг рассказал, как болеющая раком Римма Маркова хотела выкарабкаться

Актриса Римма Маркова, которая болела раком и боролась с онкологией с конца «нулевых», в 2015 году буквально умоляла врачей о спасении. Ее друг Эвклид Кюрдзидис вспоминал слова знаменитости к медикам.

Маркова просила: «Миленькие, спасите меня». Это были первые слова Марковой в реанимации.

На второй день Маркова всех гоняла, потому что ей стало лучше. Актриса заявляла, что уже никому не дастся и не хочет капельниц.

Врач решил, что Маркова идет на поправку. Близкие также надеялись, что ей удастся выкарабкаться.

Но надеждам не суждено было сбыться. 15 января 2015 года сердце актрисы остановилось.

Маркову похоронили в одной могиле с матерью на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачевой уехала в Израиль не по политическим причинам – там Примадонна лечится от секретной болезни. Соответствующую информацию раскрыл певец Бедрос Киркоров. Стоит отметить, что в Израиль преимущественно отправляются на лечение от рака.