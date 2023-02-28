В Израиль уезжают на лечение от рака: раскрыта причина отъезда Аллы Пугачевой за границу

73-летняя певица Алла Пугачева уехала в Израиль на лечение – отъезд не связан с политикой. Об этом заявил отец ее бывшего мужа Бедрос Киркоров.

«Я слышал, что Алла Пугачева уехала в Израиль на лечение», - сказал он, не владея информацией, какая болезнь у Примадонны.

«Возможно, эта информация засекречена. Она не хочет этого раскрывать», - заявил 90-летний певец сайту kp.ru.

Напомним, в Израиль преимущественно отправляются на лечение от рака – здесь расположены онкоцентры и больницы. Сама Пугачева не раскрывает болезнь, но у артистки они наверняка есть. Раньше у певицы были диабет и проблемы с ногами. Также Пугачева перенесла две операции, связанные с сердцем.

28 февраля стало известно, что Примадонну обокрали в Израиле на 38 млн рублей. Из ее дома вынесли украшения и ценные вещи. Певица не комментировала эту информацию.