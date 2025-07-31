Создатели кукол Барби в образах знаменитостей погибли в ДТП с пятью жертвами

Известные дизайнеры, создатели кукол Барби в образах знаменитостей Марио Пальино и Джанни Гросси трагически погибли в ДТП в Италии. Об этом сообщает издание WWD.

Авария произошла на трассе Турин-Милан в Ломбардии. Один из участников движения по ошибке выехал на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулся с машиной, в которой находились 52-летний Пальино и 55-летний Гросси.

Оба дизайнера кукол скончались на месте. Также в ДТП погибли водитель выехавшего на встречу автомобиля и один из пассажиров в машине Пальино и Гросси, мужчина 37 лет. Ехавшая с ними на заднем сидении женщина госпитализирована.

Компания Mattel, которой принадлежит бренд Барби, опубликовала в соцсети официальное заявление, подтверждающее смерть обоих своих партнеров.

Марио Пальино и Джанни Гросси известны созданием моделей кукол знаменитостей. Именно они придумали выпустить популярную игрушку в образах таких звезд, как Мадонна, Шер, Леди Гага, Мэрилин Монро и Сара Джессика Паркер. Такие Барби высоко ценятся у коллекционеров.

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