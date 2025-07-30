Актер из «Декстера» погиб, спасая дочь: раскрыты новые подробности смерти звезды

Актер из сериала «Декстер» Малкольм-Джамал Уорнер погиб в Коста-Рике незадолго до своего 55-летия. Как сообщает Us Weekly, мужчина утонул, пытаясь спасти свою дочь.

Как рассказал Эльберт Леон, глава регионального отделения туристической полиции Коста-Рики, актер пытался спасти свою дочь, когда их обоих унесло сильным течением.

Два серфера, находившиеся рядом, спасли девочку, однако сам Уорнер погиб.

В то же время Агентство судебных расследований (OIJ) приводит иную версию событий: по их данным, Уорнер сначала играл с дочерью на берегу, затем оставил ее и отправился купаться с другом. Когда обоих мужчин накрыло волной, друг смог выбраться, а актер — нет.

Все произошло во время семейного отдыха звезды. Уорнер был не только успешным актером, но и режиссером, продюсером и музыкантом, лауреатом «Эмми» и «Грэмми».

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