Малый драмтеатр Петербурга сообщил о смерти режиссера Валерия Галендеева

В Санкт-Петербурге умер режиссер Малого драматического театра Валерий Галендеев. Ему было 77 лет.

Причиной смерти режиссера стала продолжительная болезнь, сообщает Фонтанка со ссылкой на представителей театра. Дата прощания и место похорон режиссера не разглашаются.

Валерий Галендеев служил в Малом драматическом театре с 1979 года. При его участии были созданы спектакли «Дом», «Братья и сестры», «Бесы», «Московский хор», «Жизнь и судьба» и другие легендарные постановки.

В 2021 году в свет вышла последняя работа Гелендеева - «Из фрески вечность».

Ранее мы писали о смерти актера из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Александра Саюталина. Ему было в 60 лет. На счету артиста участие в почти 100 фильмах. Также он служил театру «Дом» и выступал на сцене театра имени Ленсовета.