Причиной смерти советского артиста Гагика Гиносяна в 57 лет стал инфаркт

В Армении умер художественный руководитель танцевально-песенного ансамбля «Карин», советский артист Гагик Гиносян. Ему было 57 лет.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Прощание с артистом пройдет 9 февраля в Доме камерной музыки в Ереване. О месте захоронения информации не приводится.

Гагик Гиносян долгие годы танцевал в ансамблях «Ван» и «Акунк». Он увлекался произведениями устного народного творчества и восстановил около четырех десятков народных танцев. Кроме того, заслуженный деятель искусств Армении основал песенно-танцевальные ансамбли «Карин» и «Цовак», сообщает aif.ru.

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