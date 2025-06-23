Советский режиссер оставил прощальный пост в соцсетях и ушел из жизни

22 июня в Кишиневе на 78-м году жизни умер кинематографист Мирча Киструга. О его смерти сообщило издание Newsmaker. Причины кончины режиссера не уточняются.

Перед смертью Киструга оставил прощальное сообщение в соцсетях.

«Я ушел, прощайте», — написал он.

Мирча Киструга окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году, где учился в мастерской легендарного документалиста Романа Кармена. С 1986 года был членом Союза кинематографистов Молдовы, с 1997 года – вице-председателем Союза. Он является автором множества знаковых документальных фильмов и киножурналов.

Киструга внес значительный вклад в развитие молдавского и советского документального кино. Его работы отличались глубоким проникновением в тему и особым авторским стилем.

Дата и место прощания будут объявлены позднее.

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