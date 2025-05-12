Советский певец и актер Мурад Диванаев умер на 89-м году жизни

Умер советский оперный певец, родоначальник туркменской эстрады Мурад Диванаев. Ему было 88 лет.

О смерти артиста сообщил сайт «Кино-театр.ру» без уточнения причин. Известно, что Диванаев ушел из жизни 10 мая, оставив значительный след в истории оперного искусства.

Мурад Диванаев родился 3 сентября 1936 года. В середине 1950-х поступил в Московскую консерваторию, но позже перевелся в Бакинскую государственную консерваторию. После ее окончания начал работать в оперном театре Азербайджана.

В начале 1960-х артист начал служить в Туркменском государственном театре оперы и балета имени Махтумкули, затем работал в Саратовском театре оперы и балета имени Чернышевского, где исполнил 20 партий.

Последние 20 лет жизни Диванаев посвятил обучению певцов классическому пению.

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