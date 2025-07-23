Советский и украинский поэт Богдан Мельничук умер в возрасте 88 лет

Умер советский и украинский поэт, драматург, журналист, профессор Черновицкого национального университета Богдан Мельничук. Ему было 88 лет.

О смерти Мельничука сообщил музей Марка Черемухи в Снятине без уточнения причин.

Богдан Мельничук родился 19 февраля 1937 года в Снятынском районе Украинской СССР. Окончил филологический факультет Черновицкого университета. С 1962 года начал работать в Черновицком университете — сначала на должности аспиранта, затем преподавателя, доцента и заведующим кафедрой украинской литературы.

С 1983 года стал членом Национального союза писателей Украины, в 1997 году получил звание доктора филологических наук.

За свою карьеру написал более тысячи литературно-критических статей.

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