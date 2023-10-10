Советский актер Юлиан Панич умер во Франции

Ушел из жизни советский актер театра и кино, кинорежиссер Юлиан Панич. Ему было 92 года.

О смерти сообщил портал Kino-teatr.ru.

Актер ушел из жизни 9 октября во Франции. Причины смерти не называются.

Панич родился в 1931 году, окончил театральное училище имени Б. Щукина.

Он снялся в 15 фильмах, среди них «Педагогическая поэма», «Дорога домой» и другие. Как режиссер, Панич снял два полнометражных кино и фильм-спектакль, написал книгу воспоминаний.

Актер был дважды женат. В 1972 году он эмигрировал из СССР. С 1996 года жил под Парижем.

Ранее сообщалось о смерти актера из «Тихого Дона» Михаила Голубовича. Артист ушел из жизни в возрасте 79 лет.