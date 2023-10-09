Актер из «Тихого Дона» Михаил Голубович ушел из жизни в возрасте 79 лет

Советский и украинский актер театра и кино, снимавшийся в «Тихом Доне», Михаил Голубович ушел из жизни в возрасте 79 лет. 21 ноября он должен был отмечать свой 80-ый день рождения. Печальную новость сообщил врио главы ЛНР.

«Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края», – цитирует Леонида Пасечника РЕН ТВ.

Михаил Голубович прославился благодаря своим работам в таких кинолентах, как «Бирюк», «Кортик», «Хождение по мукам», «Тихий Дон», «Юркины рассветы».

Народный артист ЛНР родился в 1943 году в Полтавской области Советского союза. Он окончил Киевский институт театрального искусства, после чего вошел в труппу Луганского академического драмтеатра.

В 2023 году Михаилу Голубовичу присвоили звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Ранее мы писали, что звезда сериала «Клан» Катаржина Мерницка умерла в возрасте 59 лет.