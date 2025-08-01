Советский актер и певец Ариф Бабаев умер в реанимации в возрасте 87 лет

1 августа в бакинской больнице на 88-м году жизни скончался советский актер и педагог Ариф Имран оглы Бабаев.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сына артиста, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Он ушел из жизни в реанимации.

Бабаев посвятил искусству более шести десятилетий. С 1960-х годов он служил в Азербайджанском государственном театре оперы и балета, преподавал в Азербайджанской государственной консерватории и гастролировал за рубежом, популяризируя азербайджанский мугам.

Похороны уже состоялись. Выдающийся деятель искусства Азербайджана предан земле на I Аллее почетного захоронения. В траурном мероприятии, помимо членов семьи, принял участие ряд известных артистов, в том числе представители общественности.

Ранее мы писали о том, что умер профессор саратовской консерватории Валентин Ханецкий. Он начал преподавать в 1965 году на кафедре фортепиано и на протяжении долгих лет был деканом музыковедческого и исполнительского факультетов.