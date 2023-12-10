Советский актер и драматург Сергей Иванов ушел из жизни в 93 года

Советский и российский актер, режиссер и театральный деятель, драматург и артист дубляжа Сергей Иванов скончался 9 декабря на 94-м году жизни. За свою профессиональную деятельность он исполнил множество ролей в спектаклях и озвучил более 150 героев на марийском языке.

Сергей Иванов родился в 1930 году в деревне Ильнетуры Волжского района Республики Марий Эл в крестьянской семье.

Актер окончил с отличием актерское отделение Музыкально-театрального училища имени Палантая в Йошкар-Оле, а после поступил на режиссерский факультет ГИТИСа имени Луначарского — на курс народного артиста СССР Завадского, пишет «Российская газета».

Иванов был режиссером Марийского государственного театра имени Шкетана, а с 1958 по 1974 годы занял пост главного режиссера учреждения.

Он также был автором пьес «На волжском берегу» и «Ольош», которые показывали на сцене театра имени Шкетана.

В 1963 году актеру присвоили звание заслуженного деятеля искусств Марийской АССР, а в 1969 году — заслуженного деятеля искусств РСФСР.

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