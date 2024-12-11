«Совершенно здоровый»: актриса Кэрол Ройл сообщила о нелепой смерти мужа

Звезда сериала «Чисто английское убийство» Кэрол Ройл сообщила о нелепой смерти мужа. 70-летняя актриса рассказала, что ее супруг Джулиан Спир прыгнул в ледяной бассейн, думая, что его подогрели. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

По словам знаменитости, произошел нелепый несчастный случай. Сейчас близкие переживают семейную трагедию.

«Совершенно здоровый мужчина прыгнул в ледяной открытый бассейн, который, как он думал, подогрели, и у него внезапно произошло обширное кровоизлияние в мозг. У меня разрывается сердце. Мы женаты 47 лет, а знакомы 56», — поделилась она в соцсетях.

Артистка сыграла свадьбу с возлюбленным в 1977 году. У них появилось двое детей: Сэм и Талита. У Джулиана была своя продюсерская компания.

Мужчина работал со звездами шоу-бизнеса, среди которых были: Шерил Кроу, Элтон Джон, Джон Бон Джови.

Сама же Кэрол является популярной актрисой. В ее карьере было много ролей, но зрителям она особенно запомнилась после участия в проектах: «Сердцебиение», «Чисто английское убийство», «Улица Коронации», «Отец Браун», «Новые уловки».

Ранее мы писали о том, что умер в возрасте 84 лет актер из сериалов «Скорая помощь» и «Оно» Майкл Коул.