Сотрудничала с Римасом Туминасом: умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Татьяна Агаева, заведующая музыкальной частью Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, ушла из жизни. Об этом говорится в официальном Telegram-канале культурного учреждения.

Заслуженному деятелю искусств России было 78 лет. В некрологе коллеги Агаевой перечислили ее достижения на посту заведующей музыкальной частью театра имени Вахтангова.

«За последние 37 лет во многих премьерных афишах Вахтанговского театра было имя Татьяны Агаевой как музыкального руководителя», — написал автор публикации.

Также Татьяна Николаевна приняла участие в создании более 70 спектаклей и в записи музыки более чем к 150 кинофильмам. Она сотрудничала с такими выдающимися режиссерами, как Римас Туминас и Владимир Иванов.

