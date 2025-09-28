Названа причина смерти актера из сериала «Тайны следствия» Иовлева

Причиной смерти актера Александра Иовлева стал рак. Об этом сообщает aif.ru.

Друг актера из «Тайн следствий» Александра Иовлева раскрыл обстоятельства смерти артиста. По словам мужчины, накануне этого Иовлев ездил на лечение в Германию.

«У него дети в Германии, он раньше ездил каждый год к ним погостить. И когда случилась проблема со здоровьем, уехал туда на лечение», — рассказал он.

Долгое время актер боролся с раком — это и стало причиной смерти.

«Онкология. Надеюсь, сейчас его уже ничего не беспокоит. Очень жаль…» — добавил знакомый Иовлева.

Напомним, Александр Иовлев скончался 22 сентября. Артист известен не только ролями в сериалах, но и в театре. Среди его работ участие в таких постановках, как «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Урфин Джюс, или тайна трех камней».

