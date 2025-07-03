Сотрудничал с Юрием Антоновым: скончался советский и американский музыкант Андрей Моргунов

Советский и американский музыкант Андрей Моргунов ушел из жизни. Причина его смерти не раскрывается, однако известно, что продюсер тяжело болел.

Информация о кончине Моргунова появилась в официальном сообществе группы «Автограф». Давние поклонники творчества Андрея Борисовича знают его как барабанщика первого состава этого коллектива.

Моргунов родился в 1962 году. Он начал заниматься музыкой в возрасте пяти лет. После окончания школы и училища — играл на ударных инструментах в «Автографе», а затем перешел в ВИА «Вечный двигатель». В качестве аранжировщика Андрей сотрудничал с певцом и композитором Юрием Антоновым.

В 1984 году музыкант создан коллектив «Новая коллекция», состоящий из клавишника и гитариста. Группа впоследствии выпала за пределы Советского Союза — став преимущественно гастрольной. Моргунов прожил некоторое время в Германии, а затем перебрался в Соединенные Штаты.

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