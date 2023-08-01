Сорвавшийся с 68 этажа руфер за миг до смерти стучал в окно, прося о помощи

В Гонконге погиб 30-летний блогер-руфер Реми Лучиди. От покорившего немало небоскребов экстремала неожиданно отвернулась удача, и он случайно сорвался с 68 этажа. Последней в живых мужчину видела горничная пентхауса. Он стучал ей в окно, по всей видимости, прося о помощи. Об этом сообщает издание Metro.

Как стало известно, для восхождения на одно из зданий комплекса Tregunter Towers мужчина не использовал страховку. Он проник внутрь, обманув охранника, что пришел навестить друга. Однако в какой-то момент что-то пошло не так. По версии следствия, блогер мог запутаться в помещениях и не осознавать, что ему делать дальше. Именно поэтому он и постучал в окно, но не удержался.

Спасти руфера не удалось. Он скончался сразу же после падения. При этом местная полиция обнаружила на голове у погибшего камеру, которую он обычно использовал для записи своих восхождений, а их было огромное количество. Реми был довольно популярным блогером, взбиравшимся на небоскребы Франции, Польши, Болгарии и других стран.

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