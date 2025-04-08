Солист группы «Челси» Алексей Корзин рассказал о смерти 34-летней жены. Об этом стало известно из соцсетей.

Певец Алексей Корзин поделился в личном блоге печальной новостью — скончалась его 34-летняя жена Екатерина. Причина смерти девушки неизвестна, однако музыкант посвятил супруге трогательный пост памяти.

«Когда-то, в далеком 2013-м, ты написала мне сюда, во „Вконтакте“. Мы встретились, и я спел для тебя „Stand by Me“. Тогда я и подумать не мог, какая история нас ждет… А ты как будто все знала наперед… Лети, моя Катюня… Мой ангел… Моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моем сердце», — написал он.

Солиста группы «Челси» поддержала Яна Чурикова. Телеведущая заявила, что жена певца скончалась во сне.

«Не могу уложить такое в голове. Молодая, красивая, любимая и любящая. Просто не проснулась…» — рассказала она.

От брака с Екатериной у Корзина остались двое малолетних детей.

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