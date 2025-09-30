«Собирался жить дальше»: умерший автор остросюжетных детективов Бушков не успел написать новую книгу

Известный российский писатель Александр Бушков ушел из жизни. Автор, по словам бывшей супруги, не готовился к смерти и планировал творить дальше.

Экс-супруга автора остросюжетных детективов и романов в стиле фэнтези рассказала о его намерениях aif.ru. Елена заявила, что Бушков не оставлял никаких посланий на случай кончины, так как не готовился к ней.

«Никаких посланий Александр Александрович не оставлял почитателям своего творчества, потому что он собирался жить дальше», — сказала женщина.

В последние дни своей жизни автор думал о том, как поскорее выздороветь, чтобы приступить к написанию новой книги. У Александра, по словам бывшей жены, к тому моменту зародилась идея романа.

«У него была идея романа, он ее уже сложил в голове. Так происходило всегда: зарождалась идея, а потом он ее очень быстро переносил на бумагу. Но не успел», — поделилась Елена.

Александр Бушков скончался 9 сентября в больнице от остановки сердца. Ему было 69 лет.

