На 90-м году жизни умер журналист, экс-редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич

В возрасте 89 лет скончался журналист Виталий Коротич, возглавлявший редакцию журнала «Огонек» во времена перестройки. О его кончине сообщает историк Виктор Мироненко в соцсетях.

«Он человек был, человек во всем. За это его любили. За это его ненавидели. Но, счеты сведены. Покойся с миром, дорогой наш друг», — написал историк.

Сообщается, что экс-главред «Огонька» ушел из жизни в московской больнице. Точная причина смерти не называется.

Виталий Алексеевич Коротич родился в 1936 году в Киеве в семье ученых. В 1966 году по результатам голосования возглавил правление Союза писателей СССР, также был секретарем Союза писателей Украины.

В 1960-70-е годы был главой сразу двух журналов: «Ранок» и «Всесвіт». Редактором легендарного «Огонька» стал в мае 1968 года по рекомендации поэта Роберта Рождественского. Под его руководством журнал увеличил тираж с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров.

В 1991 году, когда Коротич находился в США, его отстранили от должности. Тогда журналист отказался возвращаться в Москву. За свою деятельность был удостоен звания «Зарубежный редактор года» от американского журнала World Press Review.

