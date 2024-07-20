Давал ежегодно по 250-270 концертов: умер основатель и солист культовой советской группы «Витамин» Рауль Сеппер

Знаменитый советский и эстонский музыкант и певец Рауль Сеппер ушел из жизни. Также он многим известна как основатель и солист культовой группы «Витамин», с которой гастролировал по стране, передает «Российская газета».

О смерти Сеппера сообщили СМИ. Его группа была активна в 1978-1989 годах. На территории СССР она пользовалась большой популярностью. Коллектив часто гастролировал. Так, ежегодно он давал по 250-270 концертов.

Группа записала порядка 150 песен. Некоторые из ее композиций можно услышать в ряде фильмов и сериалов.

Сеппер скончался в 73 года. Что стало причиной его смерти — не сообщается.

Ранее ушла из жизни основательница Театра Дождей Наталья Никитина. Информация о ее смерти появилась на странице культурного учреждения в социальных сетях. Никитиной было 65 лет.