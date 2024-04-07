Снялся в 200 фильмах и теленовеллах: на 91-м году жизни умер актер Эрнесто Гомес Крус

Мексиканский актер Эрнесто Гомес Крус, снявшийся за карьеру в двух сотнях кинокартин, сериалов и теленовелл, умер на 91-м году жизни. Об этом пишет Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Новость о смерти «эталона современного мексиканского кино» появилась в Сети. Из-за чего конкретно скончался Крус, не сообщается. Говорится лишь о том, что у него были разного рода проблемы со здоровьем.

Эрнесто Гомес родился в 1933 году. Он начал актерскую карьеру в середине 1960-х. Он неоднократно становился лауреатом многих премий. Российскому зрителю Крус может быть известен по таким лентам, как «Моя вторая мама», «Мексиканец» Вербински — с Брэдом Питтом и Джулией Робертс и «Бандитки» — с Пенелопой Крус и Сальмой Хайек.

Ранее сообщалось о смерти эстонского актера из «Мертвого сезона» и «Сломанной подковы» Яана Тооминга. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет.