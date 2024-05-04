Снялась в сериале «Солдаты» и трех сезонах «Часа Волкова»: актриса Галина Давыдова умерла в 48 лет

Актриса кино и сериалов, заслуженная артистка РФ Галина Давыдова скоропостижно скончалась. Знаменитость ушла из жизни на 49-м ее году, передает «Российская газета».

Давыдов умерла накануне, 3 мая. При каких обстоятельствах это произошло, пока не сообщается. Ни близкие, ни коллеги комментариев относительно случившегося не давали.

Галина Евгеньевна родилась в 1975 году. Девушка занималась музыкой и окончила класс фортепьяно. Также Давыдова окончила ГИТИС и аспирантуру ГИТИСа.

Актерскую карьеру она начала в 2000 году. Она дебютировала в комедии «Особенности банной политики, или Баня-2». Кроме того, Давыдов снималась в сериале «Солдаты» и трех сезонах «Часа Волкова».

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет умер актер и режиссер Вадим Григорьев. Он ушел из жизни в своей квартире.