Снялась в «Анне Карениной» и «Вие»: умерла актриса Елена Муратова

Советская и российская актриса театра и кино Елена Муратова скончалась в Москве. Она является бывшей супругой известного актера Раднэра Муратова, известного всем как «Василий Алибабаевич» из комедии «Джентльмены удачи».

Новость о смерти актрисы появилась в некрологе Института современного искусства. В опубликованном сообщении служащие учреждения выразили свои соболезнования по случаю кончины Муратовой. Они назвали ее внимательным и чутким театральным педагогом.

Муратова умерла на 93-м году жизни. За свою долгую карьеру она успела сняться во множестве фильмов. Так, например, ее можно увидеть в таких знаменитых картинах, как «Анна Каренина» и «Вий».

Ранее сообщалось о смерти японского актера кино и сериалов, телеведущего и режиссера Акиры Никао. Перед уходом из жизни он построил себе место упокоения.