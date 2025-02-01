Сняла более 300 фильмов: ушла из жизни кинорежиссер Клавдия Хорошавина

Архангельский режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств РФ Клавдия Хорошавина ушла из жизни. Об этом сообщил ее сын Григорий, передает arh.mk.ru.

Клавдия Михайловна родилась в Красноярском крае. После учебы в школе она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Затем она перебралась в Архангельск и начала работать на местном телевидении.

По данным СМИ, Хорошавина отдала Русскому Северу 40 лет жизни. Режиссер снимала документальные фильмы о нем. Всего на счету Клавдии Михайловны более 300 картин. Также за эти годы автор-документалист стала заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, лауреатом российских и международных конкурсов и фестивалей.

Ранее сообщалось о смерти заслуженного деятеля искусств России и Калмыкии Валерия Яшкулова. Ему был 71 год.