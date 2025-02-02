Советский кинооператор Сергей Зайцев скончался на 101-м году жизни. О его смерти сообщили в группе «Живой голос Победы» во «ВКонтакте».

Зайцев ушел из жизни 31 января. Что стало причиной его смерти, пока не известно. В комментариях под записью пользователи выразили соболезнования в связи с кончиной кинооператора.

Сергей Алексеевич родился в 1924 году. После окончания 10 классов он попал на войну. В 1943 году Зайцев получил тяжелое ранение. После этого его отправили на лечение по месту проживания.

В 26 лет Сергей поступил во Всесоюзный государственный кинематографический институт на операторский факультет. Спустя пять лет он приступил к работе. Зайцев снял легендарный фильм «Витя Глушаков — друг апачей», который стал классикой советского кино.

Ранее сообщалось о смерти актера из сериала «Убойная сила» Виктора Семеновского. Он скончался в возрасте 81 года.