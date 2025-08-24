Снял «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов»: кинорежиссер Валерий Усков умер в 92 года

Народный артист РСФСР и кинорежиссер Валерий Усков ушел из жизни. Ему было 92 года. О смерти деятеля культуры сообщил Союз кинематографистов России в своем Telegram-канале Союз кинематографистов РФ.

Причина ухода Ускова из жизни и обстоятельства случившегося не приводятся. Коллеги режиссера принесли соболезнования близким и родным Валерия Ивановича, а также отметили его заслуги.

Усков работал режиссером-постановщиком в киностудии «Мосфильм» с 1964 года. За годы творческой деятельности он был удостоен многочисленных наград.

Валерий Иванович снимал кинокартины совместно с Владимиром Краснопольским. Благодаря их дуэту появились такие фильмы и сериалы, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие.

Ранее сообщалось о смерти актера из сериалов «Ищейка» и «Отпуск» Евгения Туренко. Он скончался на 84-м году жизни.