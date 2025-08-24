На 84-м году жизни умер актер сериалов «Ищейка» и «Отпуск» Евгений Туренко

Умер актер сериалов «Ищейка» и «Отпуск» Евгений Туренко. Подробности приводит Краснодарское отделение Союза театральных деятелей России.

Заслуженный артист Кубани Евгений Туренко умер на 84-м году жизни. Однако причина смерти актера не раскрывается.

«Утрата! Не стало заслуженного артиста Кубани, лауреата премии Марийского комсомола, артиста Краснодарского краевого музыкального театра ТО "Премьера" им. Л. Г. Гатова Евгения Владимировича Туренко. Многие краснодарцы запомнили его как жизнерадостного творческого человека. Он писал стихи, выступал с собственными программами, моноспектаклями и концертами. Его всегда можно было узнать по колоритной шляпе и деятельному характеру!» — говорится в некрологе.

Евгений Туренко работал в Оренбургском государственном театре оперетты, затем в Марийском государственном музыкальном театре им. Шкетана. Кроме того, там он познкомился со своей будущей супругой Людмилой Игнатенко, с который они создали замечательную семью.

Актер снялся в таких проектах, как «Ищейка-3», «Отпуск». Также он выпустил два сборника стихов: «Пусть сады цветут» (2006) и «Я возвращу тебя в тот день» (2008).

