Снимался в СССР: знаменитый актер Ежи Мольга скончался в возрасте 91 года

Польский актер театра, кино и телевидения Ежи Мольга скончался возрасте 91 года. Он был хорошо известен советскому зрители по совместным кинофильмам.

Так, Ежи сыграл в советско-польской ленте «Высокая кровь» Сан Саныча. А в «Красном цвете папоротника» — главную мужскую роль. Кроме того, Мольга отметился в «Крахе операции «Террор», передает Российская газета со ссылкой на источник.

Поляк снимался и в других студиях стран социалистического блока — в Румынии и ГДР. Он начал профессиональную карьеру в 1950-х годах. Последний проект, в котором принял участие актер, это сериал «Клан».

Мольга ушел из жизни накануне, 4 октября. Что стало причиной его смерти, не известно.

Ранее в возрасте 34 лет умер австралийский певец Джек Колвелл. Он не дожил до своего 35-летия 19 дней.