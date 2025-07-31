Снимался в фильме «Рок-н-ролл не умрет»: рок-музыкант Антти Таммилехто скончался в 70 лет

Финский рок-музыкант, инструменталист, автор песен и актер Антти Таммилехто ушел из жизни. Ему было 70 лет. Причина смерти артиста пока не разглашается.

Информация о кончине музыканта появилась в его профиле на Discog. Также о случившемся пишут музыкальные журналы. Близкие Антти подтвердили новости о его смерти.

Таммилехто родился в 1954 году. Родные молодого финна, как, например, родной брат, активно занимались музыкой, и он стал проявлять к ней интерес. В первую очередь Антти был известен как бас-гитарист. Он играл во множестве групп.

Также Таммилехто зарекомендовал себя как автор песен для фильмов. Одну из них можно услышать в драме 2009 года «Жанна д`Арк». Непосредственно перед самой камерой Анти появляется в музыкальной комедии 2006 года «Рок-н-ролл не умрет».

Ранее сообщалось о смерти австралийского актер театра, кино и телевидения Дэвида Арге. Он страдал от онкологического заболевания.