Снимался в «Есенине» и «Личном номере»: умер известный грузинский актер Сосо Джачвлиани

Бывший депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», кинорежиссер и актер Сосо Джачвлиани ушел из жизни. Знаменитости было 65 лет.

О смерти актера сообщили его близкие родственники через соцсети, передает Sputnik. Вот уже несколько лет Джачвлиани боролся с тяжелым заболеванием и лежал в клинике. Однако спасти его не удалось.

За свою актерскую карьеру Сосо снялся в некоторых российских фильмах и сериалах. Например, его можно увидеть в киноленте «Личный номер» и многосерийном проекте «Есенин».

Помимо съемочной площадки, Джачвлиани активно занимался политической деятельностью. Он активно выступал за восстановление дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси.

Ранее стало известно о смерти советского и узбекского актера Аброра Турсунова. Он ушел из жизни после длительной болезни.