Снимался с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером: умер каскадер Александр Захаренков

В возрасте 38 лет умер известный российский каскадер и актер эпизодических ролей Александр Захаренков. Об этом сообщает сайт kino-teatr.ru.

Захаренков умер 12 января, но о его смерти стало известно позднее.

За свою карьеру Александр снялся в более чем 20 фильмах и сериалах. В том числе в таких картинах как: «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец» и других. Также он принял участие в российско-китайской картине «Тайна печати дракона», в которой снялись Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.

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