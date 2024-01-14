18:19, 14 января 2024
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Снимался с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером: умер каскадер Александр Захаренков
Известный российский каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет.
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В возрасте 38 лет умер известный российский каскадер и актер эпизодических ролей Александр Захаренков. Об этом сообщает сайт kino-teatr.ru.
Захаренков умер 12 января, но о его смерти стало известно позднее.
За свою карьеру Александр снялся в более чем 20 фильмах и сериалах. В том числе в таких картинах как: «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец» и других. Также он принял участие в российско-китайской картине «Тайна печати дракона», в которой снялись Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.
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