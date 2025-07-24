Скромная церемония, простой гроб: в Москве похоронили главную женщину Андрея Миронова Татьяну Егорову

24 июля в Москве похоронили актрису Татьяну Егорову, которая называла себя главной женщиной Андрея Миронова. Траурная церемония была скромной, а гроб простым.

Об этом пишет Teleprogramma.org.

На прощании с Егоровой присутствовали самые близкие люди. Сначала состоялось отпевание в храме Николая Чудотворца. На церемонии присутствовала актриса Елена Скороходова – при жизни она общалась с Егоровой. По ее словам, артистка была «мягкой, доброй, несчастной».

После отпевания в черном катафалке гроб доставили на Троекуровское кладбище. Провожали актрису под тихие аплодисменты.

Напомним, она умерла 21 июля в возрасте 81 года. Егорова известна как автор книги, в которой рассказала про отношения с Мироновым, они длились более 20 лет. Смерть актрисы наступила после продолжительной болезни.