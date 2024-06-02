Снималась в сериале «Папины дочки»: умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

Заслуженная артистка России Инна Алабина умерла в возрасте 84 лет. Информацией об этом поделились представители Театр им. Евгения Вахтангова.

Они сообщили трагичную новость в Telegram-канале «Театр Вахтангова. Все тут». По словам коллег Алабиной, артистка театра скончалась сегодня, 2 июня.

«Ее неповторимая индивидуальность — сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора — стали определяющими для многих образов, созданных актрисой», — написали в Telegram-канале.

Инна родилась в Москве в 1939 году. Она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, а потом была принята в Театр Вахтангова. За свою карьеру Алабина сыграла во множестве спектаклей. Также она принимала участие в съемках сериала «Папины дочки».

Ранее сообщалось о смерти актера из мюзикла «Старик Хоттабыч» Владимира Крылова. Ему было 83 года.