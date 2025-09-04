Снималась с Глаголевой и Абдуловым: умерла советская актриса Лидия Пирогова

В возрасте 85 лет скончалась советская и украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины Лидия Пирогова. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

О причинах смерти и последних годах жизни знаменитости информации нет. Она ушла из жизни 1 сентября.

Лидия Владимировна посвятила сцене Закарпатского русского драматического театра более 55 лет, куда пришла сразу после окончания Харьковского театрального института в 1965 году. За это время она создала более ста ярких сценических образов. В ее репертуаре были ключевые роли в классических постановках по произведениям Гоголя, Чехова, Горького и зарубежных авторов, включая главную роль в спектакле «Васса Железнова».

Широкой всесоюзной известности актрисе добавила роль в военной драме киностудии «Ленфильм» «Сошедшие с небес», где ее партнерами по съемочной площадке стали Вера Глаголева и Александр Абдулов. Картину посмотрели более 6 миллионов зрителей.

За свой вклад в искусство Лидия Пирогова была удостоена звания заслуженной артистки Украинской ССР, а в 1997 году получила высшее творческое звание — народной артистки Украины.

