Снимал жену, королеву красоты, в своих фильмах: создатель ужасов Хосе Мария Оливейра умер в 91 год

Испанский кинорежиссер, продюсер, сценарист и создатель фильмов ужасов Хосе Мария Оливейра ушел из жизни. Что стало причиной смерти деятеля культуры, пока не известно.

Информацией о кончине режиссера поделился The Salt Lake Tribune. По информации СМИ, Хосе Мария Оливейра умер 5 сентября. Обстоятельства случившегося не приводятся.

Испанец был жена на американской актрисе и королеве красоты Патриции Райт. Фильм с ее участием «Падение Римской империи» номинировался на премию «Оскар».

Также «Мисс штат Юта» 1953 года снималась в фильмах супруга. Ее можно увидеть в таких картинах, как «Цветы страха» и «Мертвецы, плоть и дьявол».

