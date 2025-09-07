Опубликовано 07 сентября 2025, 19:161 мин.
Снимал жену, королеву красоты, в своих фильмах: создатель ужасов Хосе Мария Оливейра умер в 91 год
Испанский создатель ужасов Хосе Мария Оливейра скончался на 92-м году жизни.
© Pxhere.com
Испанский кинорежиссер, продюсер, сценарист и создатель фильмов ужасов Хосе Мария Оливейра ушел из жизни. Что стало причиной смерти деятеля культуры, пока не известно.
Информацией о кончине режиссера поделился The Salt Lake Tribune. По информации СМИ, Хосе Мария Оливейра умер 5 сентября. Обстоятельства случившегося не приводятся.
Испанец был жена на американской актрисе и королеве красоты Патриции Райт. Фильм с ее участием «Падение Римской империи» номинировался на премию «Оскар».
Также «Мисс штат Юта» 1953 года снималась в фильмах супруга. Ее можно увидеть в таких картинах, как «Цветы страха» и «Мертвецы, плоть и дьявол».
