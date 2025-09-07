Остались четверо детей, семь внуков и двое правнуков: латиноамериканский актер Орландо Виейра умер в 94 года

Бразильский актер театра, кино, ТВ и мыльных опер Орландо Виейра ушел из жизни. Что стало причиной его смерти, пока не известно.

О случившемся сообщает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ. Артиста не стало в пятницу, 5 сентября. Он попал в частный госпиталь, где умер на 95-м году жизни. У известного бразильца остались четверо детей, семь внуков и двое правнуков.

Актер, впоследствии удостоенный множеств наград, начал сниматься в начале в 70-х. Его самой знаменитой работой считается драма 1983 года «Сержант Жетулиу» — она была номинирована на Московском МКФ. Также Орландо можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Тереза Батиста», «Ламарка», «Кто убил Пишоте?», «Глаза земли» и «Орфей».

Ранее сообщалось о смерти члена труппы Luisa Vehil Франсиско Амброзиано. Один из старейших актеров Аргентины скончался в 94 года.