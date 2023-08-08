Его характерный монотонный перевод стал легендарным: умер голос фильмов из 90-х Леонид Володарский

Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский скончался. Он запомнился многим россиянам как звезда видеопроката. Характерный монотонный синхронный голос переводчика можно было услышать почти на любой кассете. О смерти радиоведущего сообщает Пятый канал со ссылкой на заявление его родственников.

Последнее время Володарский испытывал проблемы со здоровьем — он очень долго болел. Редакция, где работал журналист, опубликовала пост, посвященный его смерти. Коллеги переводчика отметили, что тот был не только великим и творческим человеком, совмещающим в себе разные виды искусства и ремесла, но и просто любящим мужем, дедушкой, хорошим и верным другом, человеком с большой душой и искрометным юмором.

Многие россияне знают Володарского благодаря его особому стилю — за характерный монотонный голос он получил прозвище «Гнусавый переводчик» и «Переводчик-с-прищепкой». В конце 80-х и начале 90-х журналист занимался озвучкой западных фильмов. Кассеты с его голосом были практически в любом доме или видеосалоне.

При этом сам Володарский не считал себя никогда частью истории. Он, наоборот, открещивался от подобной славы и говорил, что живет здесь и сейчас.

Что стало причиной смерти переводчика, пока неизвестно. Похороны Володарского запланированы на 11 августа.

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