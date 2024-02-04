Сначала лежал дома под капельницами, потом перевели в больницу: умер легендарный журналист Эдуард Худяков

Журналистскую среду потрясла новость о смерти сооснователя «Интерфакс-Урала», политолога Эдуарда Худякова. Он скоропостижно скончался от тяжелой болезни, передает Ura.ru.

Легенда журналистки, как еще называют Худякова, ушел из жизни сегодня, 4 февраля. О трагичной новости сообщили близкие мужчины.

Они рассказали, что у 50-летнего политолога была тяжелая пневмония. Сначала Эдуард лежал дома под капельницами, а через какое-то время его госпитализировали в одну из больниц Екатеринбурга.

Однако стабилизировать состояние пациента не удалось. Худяков оказался в реанимации на аппарате ИВЛ. А сегодня утром журналист скончался. У Худякова осталась супруга с тремя детьми.

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