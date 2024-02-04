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Опубликовано 04 февраля 2024, 15:22
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Сначала лежал дома под капельницами, потом перевели в больницу: умер легендарный журналист Эдуард Худяков

Журналист и политолог Эдуард Худяков умер на 51-м году жизни от тяжелой болезни .
Сначала лежал дома под капельницами, потом перевели в больницу: умер легендарный журналист Эдуард Худяков

© Freepik

Журналистскую среду потрясла новость о смерти сооснователя «Интерфакс-Урала», политолога Эдуарда Худякова. Он скоропостижно скончался от тяжелой болезни, передает Ura.ru.

Легенда журналистки, как еще называют Худякова, ушел из жизни сегодня, 4 февраля. О трагичной новости сообщили близкие мужчины.

Они рассказали, что у 50-летнего политолога была тяжелая пневмония. Сначала Эдуард лежал дома под капельницами, а через какое-то время его госпитализировали в одну из больниц Екатеринбурга.

Однако стабилизировать состояние пациента не удалось. Худяков оказался в реанимации на аппарате ИВЛ. А сегодня утром журналист скончался. У Худякова осталась супруга с тремя детьми.

Ранее стало известно о смерти писателя-фантаста и автор романа «Престиж» Кристофера Приста. Он страдал от онкологического заболевания.

Источник фото:Freepik
Источник:Ura.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
журналист